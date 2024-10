"Die Jungs haben alles rausgefeuert": RB Leipzig feiert Pflichtsieg beim 1. FC Heidenheim

Die ambitionierte Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann das schwere Auswärtsspiel beim unbequemen 1. FC Heidenheim verdient mit 1:0 (0:0) und setzte sich mit dem vierten Sieg in der Spitzengruppe fest.

"Es war gut, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Es ist auswärts ein dreckiges 1:0. Das nehmen wir gerne mit. Der Druck in Leipzig ist immer da. Wir wollen eine Topmannschaft sein, da muss man in Heidenheim einfach auch gewinnen", sagte Nationalspieler David Raum bei DAZN und sprach von einem "nächsten Schritt" des Teams.

Auch Trainer Marco Rose war "mit der Haltung" zufrieden: "Die Jungs haben alles rausgefeuert. Wir fahren glücklich nach Hause. das Ergebnis hilft uns."

Openda gelang für die lange Zeit überlegenen Leipziger, die am Mittwoch in der Königsklasse 2:3 gegen Juventus Turin verloren hatten, in der 59. Minute das Tor des Tages.

Der "wichtige Sieg" (Rose) vor der Länderspielpause sorgt bei RB für Ruhe, nachdem Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zuletzt schon den Druck erhöht hatte.

Heidenheim konnte den Schwung vom 2:1 in der Conference League gegen Olimpija Ljubljana nicht mitnehmen und wachte zu spät auf. Dennoch war FCH-Coach Frank Schmidt zufrieden.

In der ersten Hälfte habe man Leipzig "gut weghalten können". Das 0:1 sei "ein Weckruf gewesen, wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf."