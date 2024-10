Notfalls verzichtbar! Niklas Süle leidet am selben Symptom wie der BVB

© getty

Niklas Süle beim BVB: Solide, aber selten mehr

Süle, mit deutlich über zehn Millionen Euro Jahresgehalt einer der Top-Verdiener beim BVB, kann von Glück sprechen, dass er nach dieser Episode noch eine Zukunft im Verein besitzt. Dass er die unmissverständlichen Ansagen der Dortmunder Vorgesetzten verstand und nach der Sommerpause um zahlreiche Kilos abgespeckt wie "ein neuer Spieler" (Klubchef Hans-Joachim Watzke) daherkam, war nichts anderes als seine verdammte Pflicht.

"Ich bin mental und körperlich in einer Verfassung, in der ich wieder so richtig angreifen kann", sagte er im Sommer-Trainingslager, als er gegenüber Sport1 seine "Verwandlung" erklärte. "Sehr zufrieden" sei er mit Süle, er mache seine "Sache extrem gut", sagte Sahin vor einigen Wochen.

Mit Blick auf Süles Darbietungen war das freilich eine etwas hochtrabende Einschätzung des Trainers. Süle zeigte zum Saisonauftakt gegen Frankfurt (2:0) in der Tat eine starke Leistung. Anschließend lieferte er das ab, was man seit seiner Ankunft in Dortmund vor etwas mehr als zwei Jahren von ihm kennt: solide Vorstellungen.