"Mehr sage ich nicht": Paul Wanner lässt Deutschland und Österreich weiter zappeln

"Von beiden, von beiden. Mehr sage ich nicht", sagte Wanner am Sonntag bei DAZN nach dem 0:0 der Heidenheimer in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf die Frage, welche Spielphilosophie ihm besser gefalle - jene des deutschen Bundestrainers Julian Nagelsmann oder die von Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick.

Der 18-Jährige ergänzte, man dürfe gespannt sein, für wen er sich entscheide. Zuletzt hatte Wanner dem kicker gesagt, dass sich beide Trainer Mühe im Werben um ihn gäben.

"Am liebsten würde ich ein Jahr Bundesliga spielen und dann schauen, wo ich mich eher sehe. Ich möchte die Entscheidung zu hundert Prozent richtig treffen. Das kann in zwei Monaten sein oder am Ende der Saison", gab er hinsichtlich eines Zeitplans an.

Zuletzt lief Wanner für die U21 des DFB-Teams auf und kam in zwei Einsätzen zu einem Treffer. Der in Österreich geborene Wanner, derzeit vom FC Bayern München an Heidenheim ausgeliehen, erwischte dort einen glänzenden Start in die Spielzeit. Nach elf Pflichtspielen steht er bei fünf Toren und zwei Vorlagen.