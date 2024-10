"Bei den Mitarbeitenden sorgte das für Entsetzen": Profi des VfL Wolfsburg sorgt für Ärger

VfL Wolfsburg reagiert mit einem Statement

"Während eines internen Termins gab es Äußerungen, die nicht im Einklang mit der Haltung des VfL Wolfsburg stehen. Der Vorfall wurde intern unverzüglich aufgearbeitet. Der VfL Wolfsburg betont, dass er sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist. Der Klub und seine Angestellten stehen für Vielfalt und Toleranz, grundsätzliche Werte wie Respekt, Aufrichtigkeit und Offenheit sind seit jeher fest in der Vereins-Philosophie verankert", teilte der Klub in einem Statement mit.

Von einer Strafe für Behrens ist nichts bekannt. Beim 3:1-Sieg der Wölfe beim VfL Bochum am Samstag stand der 33-Jährige, der in der laufenden Saison in drei Pflichtspielen zum Einsatz kam, im Kader, wurde aber nicht eingewechselt.