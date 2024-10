Gespräche sollen geführt worden sein: Zwischen dem FC Bayern und Florian Wirtz wird es heiß

© getty

Florian Wirtz könnte am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt auflaufen

Wirtz, vergangene Saison einer der Schlüsselspieler auf dem Weg zu Leverkusens Meistertitel, präsentiert sich auch in der aktuellen Spielzeit in Top-Form.

In bis dato zehn Pflichtspieleinsätzen kam der DFB-Star zu sechs Toren und einem Assist. Im Länderspiel gegen die Niederlande am Montag hatte sich Wirtz eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen, ist für Bayers Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag aber einsatzbereit und steht in jedem Fall im Kader der Werkself. "Wir werden sehen, ob er spielt", sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag.