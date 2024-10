Sieg gegen den FC Augsburg: SC Freiburg setzt seinen fabelhaften Saisonstart fort

© getty

Grifo als Weitschuss-Experte

Schuster hatte schon vor der Partie einen "sehr unangenehmen Gegner" aus Bayern erwartet und prophezeit, dass für seine Mannschaft "am Anfang möglicherweise nicht so viele Torchancen herausspringen" würden. Er behielt damit Recht - und sein Team die Geduld.

Die Hausherren waren um Spielkontrolle bemüht, taten sich aber zunächst schwer, in gefährliche Räume vorzudringen. Viele Ungenauigkeiten behinderten zu Beginn den Freiburger Spielfluss. Die erste Chance erspielten sich die Augsburger, Tietz traf den Ball aber nicht richtig (11.).

Auf der anderen Seite behalf sich Freiburg mit Distanzschüssen. Der Abschluss von Junior Adamu war zu unplatziert (18.), den wuchtigen Versuch von Maximilian Eggestein (27.) lenkte Nediljko Labrovic gerade noch um den Pfosten.

Dann war der Kroate aber chancenlos: Nach schönem Zusammenspiel mit Eren Dinkci schlenzte Weitschuss-Experte Grifo den Ball aus gut 20 Metern in die rechte Torecke. Nur drei Minuten später setzte sich Lienhart nach Eckball von Grifo am ersten Pfosten durch und erhöhte per Kopf. Noch sehenswerter als Grifo machte es Günter, der das Spiel vor der Pause mit einem Traumtor aus noch größeres Distanz vermeintlich entschied.

Nach dem Seitenwechsel senkte Freiburg die Intensität - und wurde bestraft. Tietz setzte sich trotz hoher Überzahl der Freiburger im Strafraum durch und verkürzte.