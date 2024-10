FC Bayern München: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

An Sonntagen ist in dieser Saison noch DAZN für die Übertragung der Bundesliga zuständig. Eintracht vs. Bayern läuft also ebenfalls beim Streamingdienst, die Vorberichte starten um 16.45 Uhr. Dieses Quartett wird Euch dann in Empfang nehmen:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Frederik Harder

Experte: Michael Ballack

Reporterin: Benni Zander

Kostenfrei ist das Ganze allerdings nicht, für DAZN ist ein Abo vonnöten. Die Bundesliga könnt Ihr mit dem Paket DAZN Unlimited freischalten.