Falls Xabi Alonso geht: Bayer Leverkusen soll zwei spannende Nachfolgekandidaten haben

Bayer Leverkusen belegt in der Bundesliga Platz vier

Die Saison 2024/25 startete Leverkusen mit dem Gewinn des Supercups, in der Bundesliga liegt man aktuell auf dem vierten Rang.

Für Leverkusen geht es am Mittwoch in der Champions League gegen Ligue-1-Klub Stade Brest weiter, ehe man am Samstag in der Bundesliga bei Werder Bremen zu Gast ist.