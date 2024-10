"Das ist ein Thema, das geht nicht": Eine Szene stört Nuri Sahin beim 2:1 des BVB gegen den FC St. Pauli massiv

BVB-Trainer Nuri Sahin stellt klar: "Diese Mannschaft hat kein Mentalitätsproblem"

Er sei zufrieden, dass seine Spieler "ruhig geblieben sind und nicht angefangen haben, Harakiri zu spielen". Einzig habe es gefehlt, das Spiel nach dem 1:0 durch Ramy Bensebainis sehenswerten Kopfball mit dem zweiten Treffer "zu killen."

Sahin sprach am Ende seines Interviews noch Klartext zu einem angeblichen "Mentalitätsproblem", das seiner Mannschaft in den letzten Wochen erneut bescheinigt wurde. Vor allem nach der Niederlage bei Union (1:2) im Anschluss an die 7:1-Gala gegen Celtic hatte es Kritik in diese Richtung gehagelt.

Sahin stellte klar: "Diese Mannschaft hat kein Mentalitätsproblem. Du kannst nicht bei Borussia Dortmund spielen und eine schlechte Mentalität haben, das geht nicht. Das lass ich so nicht zu, dass so über meine Mannschaft geredet wird."