"Das bringt Borussia Dortmund nicht weiter": Klare Forderung von Lothar Matthäus an BVB-Trainer Nuri Sahin

BVB: Waldemar Anton als neuer Führungsspieler?

In Neuzugang Waldemar Anton hätte der BVB laut Matthäus bereits einen Spieler in den eigenen Reihen, der zum Führungsspieler avancieren könnte. "Anton muss ich beim BVB genauso stark machen, wie er es in Stuttgart war. Dort war er nicht nur Kapitän, sondern auch Anführer. Ihn dorthin zu bekommen, ist Aufgabe der Verantwortlichen, unter anderem auch des Trainers", so der TV-Experte. Der Nationalspieler brauche ähnlich wie Stürmer Serhou Guirassy eine "Unantastbarkeit".

Die Saisonziele des BVB sind trotz der jüngsten Ergebnisse zwar noch nicht in Gefahr, in der Bundesliga beträgt der Rückstand auf das Spitzenduo FC Bayern München und RB Leipzig nach acht Spieltagen aber schon sieben Punkte.

Dabei habe der BVB "eigentlich alles, was für mich eine Mannschaft haben muss", schrieb Matthäus und zählte dahingehend auf: "Führungsspieler, Qualitätsspieler, Torjäger, schnelle Spieler." Nur auf den defensiven Außenbahnen sieht er Verbesserungsbedarf: "Aber auf allen anderen Positionen hat der BVB erstklassige Spieler."

In der Champions League stehen nach drei Spielen sechs Punkte zu Buche. Am kommenden Spieltag (5. November) wartet Sturm Graz.

Bereits am Dienstag will Dortmund zurück in die Erfolgsspur finden, wenn es im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg geht. In der Bundesliga kommt es am Samstag zum Duell mit RB Leipzig.