BVB-Talent Cole Campbell hängt bei Bundesliga-Debüt alle ab

Cole Campbell feierte aufgrund der Dortmunder Personalprobleme am Samstag gegen den FCA sein Debüt in der Bundesliga und wurde in der 88. Minute für Donyell Malen eingewechselt. Diese kurze Spielzeit reichte dem US-Amerikaner aus, um zum schnellsten Spieler des Spiels zu werden.

Der 18-Jährige kam auf eine Geschwindigkeit von 36,04 Stundenkilometern. Damit reiht sich Campbell direkt auf Platz sechs im ligaweiten Ranking der laufenden Saison ein. Schnellster Dortmunder der bisherigen Spielzeit war der aktuell verletzte Karim Adeyemi, der auf 36,18 km/h kam.

Flügelstürmer Campbell war im Sommer 2022 aus Breidablik zur U17 der Dortmunder gestoßen. Das amerikanisch-isländische Talent stieg ein Jahr später in die U19 auf und bekommt seit diesem Jahr Chancen im Kader von Nuri Sahin. Im Saisonverlauf trat er mit der U19 schon fünfmal in der 3. Liga und zweimal in der UEFA Youth League an, dazu in der Gruppe C der U19-Nachwuchsliga.

Am Dienstag muss der BVB auswärts beim VfL Wolfsburg im DFB-Pokal antreten. Anschließend folgt am Samstag das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig.