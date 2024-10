BVB, News und Gerüchte - "Ich habe eine Vermutung, wer das ist": Heftiger Vorwurf gegen Spieler von Borussia Dortmund

© Getty Images

BVB, News: Dietmar Hamann glaubt an Dortmunder Abhängigkeit

Nach der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg befindet sich Borussia Dortmund im Krisenmodus. Die Kritik an Trainer Nuri Sahin ist groß. Ex-Profi Dietmar Hamann lederte bei Sky gegen aber gegen die Mannschaft des BVB.

"Es gab viele Spieler, die den Terzic nicht mehr wollten. Das war der erfolgreichste Trainer der letzten Jahre. Der hat den Pokal gewonnen, hätte die Meisterschaft gewinnen müssen, war im Champions-League-Finale", erklärte Hamann zunächst mit Blick auf Sahins Vorgänger Edin Terzic, der den Klub im Sommer verließ.

Hamann weiter: "Den wollte die Mannschaft nicht mehr. Jetzt kommt der nächste Trainer. Ich habe das Gefühl, es gibt in der Mannschaft viele Spieler, die sagen: Ich will den nicht. Der Verein hat sich in eine Abhängigkeit begeben, als sie den 'Wunsch' der Mannschaft erfüllt haben."

Der TV-Experte glaubt, dass einige BVB-Profis sich bereits jetzt gegen Sahin stellen würden: "Ich habe das Gefühl, dass jetzt nach zehn Spielen die Situation eingetreten ist, dass viele Spieler diesen Trainer nicht mehr wollen. Man hat den Spielern viel zu viel Macht gegeben. Wer Trainer ist, entscheidet immer noch der Verein. Die haben sich alle unterzuordnen. Die Spieler sind Angestellte des Vereins. Das geht die nichts an."

Auf die Frage, welche Spieler Hamann denn dabei genau im Sinn habe, sagte er: "Ich habe eine Vermutung, wer das ist, aber das steht mir nicht zu."