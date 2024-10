BVB, News und Gerüchte: FC Liverpool und Chelsea buhlen wohl um Jamie Gittens - Yan Couto will "eine Legende" von Borussia Dortmund werden

© getty

BVB, News: Yan Couto träumt schon vom Legendenstatus

Neuzugang Yan Couto, der unter der Woche fest verpflichtet wurde, träumt bei Borussia Dortmund nach nur wenigen Wochen schon vom Legendenstatus.

"Es gibt viele Brasilianer, die hier gespielt haben. Ich glaube zehn oder elf, ich bin einer von ihnen. Ich möchte hier auch eine Legende werden. Dafür werde ich alles tun", sagte der Außenverteidiger im Interview mit Sky.

Der 22-Jährige verfolgt ohnehin große Ziele - auch mit seinem Heimatland Brasilien: "Meine größte Leidenschaft gilt der Nationalmannschaft und der Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig und ich möchte kämpfen, um dabei zu sein."

Zuvor muss sich Couto aber einen Stammplatz beim BVB erkämpfen. Am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin hatte er besonders defensiv nicht überzeugen können. "Es ist nur ein Kampf gegen mich selbst, gut zu trainieren, gut zu spielen, und das Beste aus mir herauszuholen", erklärte er und ergänzte: "Noch haben sie hier nicht die beste Version von mir gesehen. Ich will mein ganzes Potenzial zeigen und ich bin noch nicht so weit. Ich bin nicht in Bestform, aber ich will es."

Laut Couto müssen sich aber auch seine Teamkollegen noch deutlich steigern. "Es gibt einfach viele neue Puzzleteile in der Mannschaft, die passen nicht einfach über Nacht zusammen. Ich bin auch eines davon. Wir haben im Moment noch nicht die perfekte Verbindung. Wir müssen also jeden Tag trainieren und uns verbessern. Ich kenne leider die Laufwege meiner Kollegen noch nicht so gut, kenne ihren Stil noch nicht genau", betonte er.

Bislang kam Couto für den BVB siebenmal zum Einsatz, über 90 Minuten spielte er jedoch nur einmal. Dennoch griff bereits die Kaufpflicht, die seinem Ex-Klub Manchester City wohl über 20 Millionen Euro einbringt.