BVB, News und Gerüchte - "Nicht ausgeschlossen": Die Zukunft von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund steht offenbar auf der Kippe

BVB, Gerücht: Entlassung von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund offenbar nicht ausgeschlossen

Noch zuletzt wurde berichtet, der bei Borussia Dortmund angesichts der schwachen Leistungen stark in die Kritik geratene Trainer Nuri Sahin besitze eine Job-Garantie. Auch am Samstag nach der 1:2-Pleite beim FC Augsburg bekam Sahin den Rücken gestärkt.

Das Vertrauen in den 36-Jährigen könnte aber deutlich bröckeln, suggeriert ein Bericht des kicker. Demnach werden die kommenden vier Pflichtspiele, ehe Mitte November die nächste Länderspielpause ansteht, wegweisend für die Zukunft Sahins.

Der BVB tritt am Dienstag im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg an, empfängt anschließend in der Bundesliga RB Leipzig und in der Champions League Sturm Graz, dann geht es in der Liga mit einem Auswärtsspiel bei Mainz 05 weiter. Diese Spiele werden demnach von der Vereinsführung "sehr aufmerksam beobachtet werden", heißt es.

Sahins weitere Zukunft in Dortmund stünde "auf der Kippe", wenngleich ein Trainerwechsel während einer Saison "immer das letzte Mittel" für die Dortmunder sei - allerdings je nach den Ergebnissen in diesen Partien "auch nicht ausgeschlossen".

Sollte Sahin vorzeitig von seinen Aufgaben entbunden werden, würde dies auch auf Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl zurückfallen.