BVB, News und Gerüchte: "Denken, dass sie besser sind, als sie tatsächlich sind" - Harte Kritik an Borussia Dortmund

BVB, News: Dietmar Hamann sieht Selbstüberschätzung bei Borussia Dortmund

Angesichts der schwankenden Leistungen und des durchwachsenen Saisonstarts in der Bundesliga hat Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann die Spieler des BVB kritisiert. Der 7:1-Sieg in der Champions League habe den Dortmundern nicht gut getan, so sei dann die anschließende Niederlage gegen Union Berlin (1:2) in der Liga zustande gekommen.

"Ich glaube, dass sie vielleicht gerade nach dem Celtic-Spiel den Fehler gemacht haben, zu denken, dass sie besser sind, als sie tatsächlich sind", meinte Hamann bei Wettbasis. An der Alten Försterei seien die Dortmunder "fast nicht anwesend" gewesen. Wegen der schwachen Auftritte in der Fremde forderte der 51-Jährige: "Da muss schnell Besserung her."

Hauptproblem beim Finalisten der Königsklasse sei die Einstellung. Daher hielt er sich auch mit Kritik am neuen Cheftrainer Nuri Sahin zurück: "Man muss ihm die Zeit geben, man muss ihm die Chance geben, aber man sollte relativ zeitnah eine Entwicklung oder Besserung sehen. (...) Ob Sahin der Richtige ist, das wissen wir an Weihnachten oder vielleicht im März, oder vielleicht auch erst am Ende der Saison."