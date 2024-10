BVB, News und Gerüchte: "Das geht einfach nicht!" Sebastian Kehl redet nach Pleite bei Union Klartext

BVB, Gerüchte: Verlässt Niklas Süle Borussia Dortmund nächsten Sommer?

Innenverteidiger Niklas Süle könnte Borussia Dortmund offenbar im kommenden Sommer verlassen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach ist derzeit unklar, ob Süle auch in der Spielzeit 2025/26 für den BVB auflaufen wird. Der 29-Jährige steht zwar noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag - allerdings wäre nach derzeitigem Stand der nächste Sommer die letzte Möglichkeit für die Schwarzgelben, noch eine adäquate Ablösesumme für Süle zu erhalten.

Der 49-malige deutsche Nationalspieler hatte sich im vergangenen Sommer in Topform gebracht und war mit hohen Erwartungen in die neue Saison gestartet. Allerdings ist Süle auch unter Trainer Nuri Sahin kein unumstrittener Stammspieler beim BVB, zuletzt stand er dreimal in Folge nicht in der Startelf und kam dabei nur zu einem Kurzeinsatz.