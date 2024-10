BVB, News und Gerüchte: "Welche Dinge ich nicht wiederholen möchte!" Edin Terzic ist bereit für eine neue Aufgabe - Vertrauen von Borussia Dortmund in Nuri Sahin "grenzenlos"

© imago images

BVB, News: Edin Terzic: "Bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere"

Edin Terzic, von Juli 2022 bis Juni 2024 BVB-Trainer, ist seit seinem Abgang im Sommer ohne Job. Dies könnte sich bald jedoch wieder ändern. "Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere. Ich habe nachgedacht und mich vorbereitet, habe überlegt, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und welche Dinge ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß nicht, wo und wann das nächste Kapitel beginnen wird, aber ich will bereit sein", schrieb der 41-Jährige in einer Kolumne für Coaches Voice.

Er sei ein "junger Trainer, aber in drei Spielzeiten konnte ich jede Saison um Trophäen kämpfen." Terzic gewann in seiner ersten Saison mit dem BVB den DFB-Pokal, verpasste in seiner zweiten Saison am Ende ganz knapp den Meistertitel in Deutschland und zog in der dritten Spielzeit mit seiner Mannschaft bis ins Finale der Champions League ein, wo letztlich gegen Real Madrid Schluss war.

Terzic soll aktuell als potenzieller Trainer bei Manchester United gehandelt werden, wie die englische Sun berichtet. Die Red Devils haben unter Erik ten Hag einen verkorksten Start in die Saison hingelegt, weswegen der Stuhl des Niederländers gehörig wackelt. Nach Informationen von SPOX und GOAL müsste der englische Rekordmeister ten Hag bei einer vorzeitigen Trennung jedoch 17,5 Millionen Pfund (21 Millionen Euro) zahlen.