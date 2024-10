60 Millionen Euro Ablöse? Omar Marmoush offenbar in Gesprächen mit Premier-League-Klub

Omar Marmoush: Schon zehn Tore in dieser Saison

Marmoush, der 2023 vom VfL Wolfsburg gekommen war, ist in dieser Saison bisher kaum zu stoppen. Elf Pflichtspiele hat er in 2024/25 für Frankfurt absolviert, dabei gelangen ihm zehn Tore und sieben Assists. Mit neun Treffern in der Bundesliga führt er aktuell die Torjägerliste im deutschen Oberhaus an, insbesondere sein Gala-Auftritt beim 3:3 gegen den FC Bayern München Anfang Oktober (zwei Tore, ein Assist) sorgte für Aufsehen.

Zunächst will Marmoush nun weiter für die Eintracht wirbeln. Als kommende Aufgabe wartet in der Liga das Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag, drei Tage später steht das Duell mit Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde des DFB-Pokals an.