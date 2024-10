1. FC Heidenheim vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Es ist Sonntag, und das bedeutet in Sachen Übertragung, dass DAZN zuständig ist. Der Dienst geht für die Vorberichte zu Heidenheim vs. RBL um 15 Uhr live, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Folgendes Team ist am Start:

Moderator: Elmar Paulke

Kommentator: Max Siebald

Experte: Sebastian Kneißl

Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Kostenfrei ist der Spaß allerdings nicht, Ihr benötigt ein Abonnement. Das Paket DAZN Unlimited bringt Euch ans Ziel.