VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2: Omar Marmoush schießt Ex-Klub ab

Marmoush traf gegen seinen Ex-Klub doppelt - erst nach Ekitikes Vorarbeit (30.), dann nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ridle Baku (76.) per Handelfmeter zur Entscheidung (82.).

"Er ist wichtig für unsere Mannschaft", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über Marmoush, "sowohl mit dem Ball, als auch gegen den Ball. Er macht's gut."

Wolfsburg musste dagegen die zweite Saisonniederlage und einen weiteren Stimmungsdämpfer einstecken. Trainer Ralph Hasenhüttl hatte zuletzt mit seinem "Friedhof"-Spruch in Richtung der Wolfsburger Fans für eine Kontroverse gesorgt. Seine Absicht, gegenüber den Fans nun "in Vorleistung" zu gehen und "zu zeigen, was die Leute hier sehen wollen", konnte der VfL nur phasenweise umsetzen.

Die Spieler um Maximilian Arnold, der Wolfsburg in seinem 350. Bundesligaspiel als Kapitän aufs Feld führte, waren bemüht, ihren Teil zur guten Stimmung beizutragen. Wolfsburg überbrückte das Mittelfeld mit gezielten Zuspielen und stieß so mehrfach ins letzte Drittel vor. Der finale Pass kam jedoch nicht an, Kevin Trapp im Tor der Eintracht wurde nicht ernsthaft gefordert. Patrick Wimmer (8.) stand bei der besten Wolfsburger Chance der Anfangsphase im Abseits.