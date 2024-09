Revolution bei TV-Vermarktung in der Bundesliga? Boss des FC Bayern München mit Ansage an die DFL

Jedoch sei der deutsche Rekordmeister "Teil der DFL-Zentralvermarktung, es ist nicht unsere Idee, uns in Deutschland künftig selbst zu vermarkten", betonte Dreesen: "Aber es ist ein Ansatzpunkt, wie wir den FC Bayern weiter in die Welt tragen können. Und vielleicht auf internationalen TV-Märkten, in denen die DFL keinen Vertrag für die Bundesliga geschlossen hat, unsere Spiele selbst zeigen."

Das sei auch "eine Konsequenz des abgebrochenen DFL-Investorenprozesses", erklärte Dreesen. Die DFL wolle zwar eine eigene Streaming-Plattform aufbauen, aber "die kostet viel Geld, woher soll das jetzt kommen? Wir wollen nicht auf andere warten, wir investieren und treiben unsere Plattform weiter voran, um es im Zweifel selbst zu machen."