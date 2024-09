"Mach et joot, Christoph": Emotionaler Abschied vom "Lautsprecher" Daum

Bei der Liebeserklärung an seinen Freund Christoph Daum brach Pierre Littbarski die Stimme weg. "Danke, dass ich in deinem Leben sein durfte", sagte die FC-Ikone in Richtung seines ehemaligen Trainers und schluchzte: "Ich hab dich lieb!" Es war der emotionale Höhepunkt einer rührenden Trauerfeier, bei der die Fußball-Welt dem verstummten "Lautsprecher der Liga" gebührend die letzte Ehre erwies.

Im Müngersdorfer Stadion in Köln versammelten sich die geballte Prominenz des Sports sowie zahlreiche Freunde und Fans, um sich von der Bundesliga-Ikone Daum zu verabschieden. "Christoph Daum ist nicht nur ein starkes Stück Bundesliga", adelte DFB-Präsident Bernd Neuendorf die deutsche Trainer-Ikone in seiner elfminütigen Rede, "sondern auch eine der schillerndsten und spannendsten Charaktere des Fußballs in Deutschland." Daum, der am 24. August infolge einer Krebserkrankung verstorben war, habe stets das "Unmögliche möglich machen" wollen, sein Leben sei "alles andere als langweilig gewesen".

Vor den Augen des DFB-Sportdirektors Rudi Völler, Reiner Calmund sowie Daums Frau Angelica würdigte Neuendorf den Kulttrainer mit großen Worten. Besonders emotional wurde es dann bei den FC-Größen Michael Meier und Littbarski. "Du solltest nur wissen, dass du über Jahre ein würdiger Repräsentant für den 1. FC Köln warst", sagte der ehemalige Manager Meier mit Tränen in den Augen. Littbarski betonte, er habe mit dem Tod Daums "seinen Lieblingstrainer, einen außergewöhnlichen Menschen und einen Freund" verloren.