Fünf Tore, zwei Platzverweise: Mainz 05 feiert nach "sehr schlechtem Spiel" ersten Saisonsieg beim FC Augsburg

Nach einer Flanke von Phillipp Mwene traf Sieb bei seinem ersten Startelfeinsatz in der Bundesliga per Kopf gleich mit der ersten Chance zur Führung. Burkardt nutzte weniger als zwei Minuten später auch die zweite - wieder nach Flanke von Mwene, wieder per Kopf.

Mainz ließ sich in der Folge etwas zurückfallen und überließ das Spiel dem FCA, der zunehmend dominant wurde. Nach Schlotterbecks Anschlusstreffer verpasste Vargas (27.) nur um ein Haar den schnellen Ausgleich. Die Augsburger ließen Mainz nun kaum noch Luft zum Atmen, Amiris Platzverweis zementierte die neuen Kräfteverhältnisse nur noch mehr.

Entsprechend ging Augsburgs Trainer Jess Thorup nach der Halbzeit in die Offensive, erst recht, nachdem Burkardt den alten Abstand völlig überraschend wieder herstellte. Augsburg drückte nun unermüdlich. Essende gelang erst der erneute Anschluss, wenig später musste aber auch der Stürmer vom Feld - und sorgte so nur noch personell für den Ausgleich. Auch in der Schlussphase rannten die Gastgeber an, einen Fallrückzieher von Steve Mounie entschärfte der Mainzer Torwart Robin Zentner.