"Fand ich nicht gut": Eintracht Frankfurts Matchwinner Omar Marmoush muss zum Rapport

© Getty Images

Toppmöller über Marmoush: "Ein ständiger Unruheherd"

"Er ist ein ständiger Unruheherd, ist sehr schwierig zu verteidigen. Wir sind total froh, dass er bei uns ist", sagte Toppmöller, der in der Offensive auf eine Luxussituation blickt.

Marmoush und Neuzugang Hugo Ekitike ergänzen sich prächtig. In Wolfsburg bereitete Ekitike die Führung durch Marmoush (30.) vor, dieser traf in der turbulenten Schlussphase per Handelfmeter zur Entscheidung (82.).