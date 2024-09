Gladbach mit später Erlösung! Borussia feiert Heimsieg gegen Union

Für Gladbach, das zuletzt am 24. Februar 2024 beim 5:2 gegen den VfL Bochum einen Erfolg im eigenen Stadion gefeiert hatte, traf Tomas Cvancara (90.+6) spät. Während die Borussia durch den Erfolg mit nun sechs Punkten ins Tabellenmittelfeld kletterte, verpasste es die Mannschaft von Trainer Bo Svensson, zumindest vorübergehend auf einen Champions-League-Platz zu springen.

Seoane tauschte im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt auf zwei Positionen. Neben Philipp Sander, der im zentralen Mittelfeld für Rocco Reitz in die erste Elf rückte, sollte Alassane Plea in der Offensive für Gefahr sorgen. Auf der anderen Seite stürmte Jordan, in der vergangenen Saison an Mönchengladbach verliehen, von Beginn an.

Gute Leistungen, aber nur wenige Punkte - so lautete das erste Zwischenfazit der Gladbacher nach vier Spieltagen. Gegen Union sollten nun dringend drei Zähler her. Doch die Borussia begann nervös, leistete sich in der Anfangsphase immer wieder Abspielfehler.