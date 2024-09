Nach abgebrochenem Skandal-Spiel: Max Kruse macht Hass-Nachrichten von "Internet Rambos" öffentlich

"Das sind wieder diese Internet-Rambos. Einer hat auch meine Frau beleidigt", erklärte Kruse in einem Twitch-Stream. Einige Nachrichten, die ihn auf persönlicher Ebene angegriffen haben, hätten ihn auch "etwas aufgewühlt", so der ehemalige Nationalspieler.

"Ich habe auch dem einen oder anderen direkt geantwortet." Einem schrieb er: "Wenn du die Eier hast, ich schicke dir jetzt meine Adresse, komm vorbei, anstatt immer nur im Internet zu schreiben: 'Wenn ich dich sehe, wenn ich dich sehe.'"

Kruse verurteilte bei den Angriffen vor allem die Nachrichten an seine Mitspieler, die "das nicht so gewohnt" wären. Einige Teamkollegen wären "beleidigt und privat angeschrieben" worden, was den 36-Jährigen komplett auf die Palme brachte. "Die, die das machen: Ihr seid nicht besser als die, die da aufs Spielfeld rennen und jemanden schlagen oder Fäuste verteilen."