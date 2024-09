"Mein Gespür sagt mir, das könnte alles zusammenpassen": Darum könnte Florian Wirtz nicht beim FC Bayern München landen

Florian Wirtz hat noch einen Vertrag bis 2027

"Warum nicht? Real hat wirtschaftliche Mittel, die schon deutlich über denen des FC Bayern oder anderer Vereine in Europa sind", hielt Ex-Bayern-Profi Thomas Strunz, der ebenfalls in der Talkrunde zu Gast war, Reschkes These für nicht besonders steil.

Wirtz ist noch bis 2027 an Leverkusen gebunden. Der 21-Jährige wird dem Vernehmen nach von zahlreichen Topvereinen umworben.