Mainz 05 vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Bundesliga im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 3. Spieltags stehen sich am heutigen Sonntag, den 15. September, der FSV Mainz 05 und Werder Bremen auf dem Spielfeld gegenüber. Gespielt wird in der Mewa Arena in Mainz, wo um 17.30 Uhr der Anstoß ertönt.

