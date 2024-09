"Marcel Schäfer musste nachts das Geld bringen": Kuriose Anekdote zu Nicklas Bendtner enthüllt

Der Mittelfeldspieler sprach im Bild-Podcast Phrasenmäher über die Zeit mit Bendter, der damals bereits den Ruf einer Skandalnudel hatte. Arnold erzählte: "Wir waren hier mal feiern und dann hat er die Champagnerflaschen bestellt und überall rumgespritzt. Und dann wollte er mit Karte zahlen. Aber in Wolfsburg im Club konnte man nicht mit Karte zahlen. Und so viel Bargeld hatte der nicht mit."

Die Lösung: "Er muss da um drei oder vier Uhr nachts den Schäfi (Marcel Schäfer, d. Red) angerufen haben und der musste dann das Geld bringen."

Bendtner galt in jungen Jahren beim FC Arsenal als riesiges Talent. Den Sprung in die Weltklasse allerdings schaffte er bei seinen vielen Stationen nicht. Von 2014 bis 2016 stand er in Wolfsburg unter Vertrag und gewann mit den Niedersachsen den DFB-Pokal.