FC Bayern München: Wo läuft Werder Bremen vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Für den FC Bayern München geht es nach der 9:2-Machtdemonstration gegen Dinamo Zagreb in der Champions League am heutigen Samstag, den 21. September, nun weiter mit einem Ligaspiel gegen Werder Bremen. Das Duell mit den Werderanern geht um 15.30 Uhr los, als Spielstätte dient das Weserstadion in Bremen.