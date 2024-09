FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen SV Werder Bremen: Mit dieser Startelf könnte FCB-Trainer Vincent Kompany spielen lassen

Die voraussichtliche Bayern-Formation scheint sich nach dem 9:2-Sieg gegen Zagreb einfacher gestalten zu lassen. Da Guerreiro seiner Rolle als maximal flexibler "Rechtsverteidiger" in den meisten Fällen gerecht wurde, könnte er erneut dort aufgestellt werden. Das betrifft auch Alphonso Davies auf links. Upamecano und Kim sind in der Innenverteidigung wohl gesetzt und Kimmich könnte sich gemeinsam mit Palhinha, der gegen Zagreb geschont wurde, auf das defensive Mittelfeldzentrum konzentrieren. Musiala und Doppelpacker Olise, die früher ausgewechselt wurden, werden auch in Bremen in der Startelf erwartet. Coman könnte links Gnabry ersetzen, der nach seinem 90-Minuten-Einsatz eine Startelfpause erhalten könnte.

Dennoch könnten aber grundsätzlich auch Müller, Pavlovic, Laimer oder auch Tel in die Startelf rücken. Kompany hat demnach viele Optionen in der Hinterhand.