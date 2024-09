FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen Holstein Kiel: Mit dieser Startelf könnte FCB-Trainer Vincent Kompany spielen lassen

Der FC Bayern erinnert sich ungern an das letzte Aufeinandertreffen mit den Norddeutschen zurück. In der zweiten Runde der DFB-Pokal-Saison 2020/21 scheiterte der deutsche Rekordmeister, damals noch unter Trainer Hansi Flick, im Elfmeterschießen am damaligen Zweitligisten.

FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen Holstein Kiel: Mit dieser Startelf könnte FCB-Trainer Vincent Kompany spielen lassen

Bis auf die Langzeitverletzten Daniel Peretz, Hiroki Ito und Josip Stanisic kann Trainer Vincent Kompany aus dem Vollen schöpfen. Thomas Müller konnte sich während der Länderspielpause ausruhen und hat gute Chancen, gegen Kiel von Beginn an aufzulaufen. In diesem Fall würde Jamal Musiala wohl auf links ausweichen. Auf der anderen Seite wird Michael Olise erwartet. Neuzugang Joao Palhinha könnte sein Startelf-Debüt für die Münchner feiern, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger wird dadurch wahrscheinlicher.

Leroy Sané steht nach seiner Schambeinverletzung vor seinem Comeback und könnte gegen Kiel in den Kader zurückkehren.

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Dier, Upamecano, Guerreiro - Joao Palhinha, Pavlovic - Olise, T. Müller, Musiala - Kane

FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen Holstein Kiel: Mit dieser Startelf könnten die Störche spielen