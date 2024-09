FC Bayern München, Tickets für die Spiele in der Bundesliga: Wo kann ich Karten kaufen und was kosten sie?

Der FC Bayern bietet die Tickets auf der eigenen Website an. Dafür existiert ein eigener offizieller Ticketshop. Dafür muss man zuerst die gewünschte Veranstaltung - also das Heimspiel, das man besuchen möchte - auswählen. Danach geht es weiter mit der Auswahl eines noch freien Platzes. Voraussetzung für all dies ist eine Registrierung auf der Website.

Wer nicht so zu seinem Ticket kommt, hat immer noch die Option, bei der Plattform Stubhub Karten zu besorgen.

Der Preis für die Tickets ist abhängig von der Kategorie, die man ausgewählt hat. Stehplätze sind mit 15 Euro pro Person die billigsten. Die Kategorie 4 kostet 40 Euro pro Person und ist die zweitbilligste, während man für die Kategorie 1 80 Euro hinblättern muss.