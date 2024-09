Eine Grätsche, die an Mats Hummels erinnerte! Ramy Bensebaini muss beim BVB der Neustart unter Druck gelingen

© imago images

Ramy Bensebaini und die Mats-Hummels-Gedächtnisgrätsche

Nun ist die Luft für ihn aber nicht mehr ganz so dünn. "Er hat sich an die Gruppe herangearbeitet. Physisch ist er auf einem guten Niveau", sagte Sahin und lobte Bensebaini für seine Leistungen während der vier Jahre bei Borussia Mönchengladbach. "Er hat zweifelsohne bewiesen, was er kann. Jetzt hoffen wir, dass er seine Konstanz auch bei Borussia Dortmund hinein bekommt. Dann ist er ein sehr wichtiges Mitglied unseres Kaders."

Immerhin verlief der Saisonstart für den noch bis 2027 vertraglich gebundenen Bensebaini vielversprechend. 38 Minuten bekam er bereits - und die reichten für seine bislang beste Aktion im BVB-Dress. Zwar sollte man auch nicht seine aggressive Balleroberung im vergangenen Dezember vor dem Dortmunder Treffer im Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain (1:1) vergessen, doch gegen Frankfurt war Bensebaini noch entscheidender beteiligt.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Und dies gleich in beide Richtungen. Nach einem Vollsprint in den eigenen Strafraum in der Nachspielzeit setzte Bensebaini gegen Eintracht-Mittelstürmer Igor Matanovic eine überragende Grätsche an, die stark an ähnliche Aktionen von Mats Hummels erinnerte. Nach der Balleroberung bewies der 63-malige Nationalspieler mit einem Haken und guten Zuspiel auf Jamie Gittens zudem Übersicht, die dieser zum Konter und dem 2:0 nutzte.