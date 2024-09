"Ich habe ihn sehr, sehr traurig gesehen": Nuri Sahin leidet mit BVB-Profi

Reyna werde "ein paar Wochen" ausfallen, einen genauen Zeitraum könne man jetzt noch nicht abschätzen: "Ich habe ihm gesagt, dass wir da entspannt sind, dass wir auf ihn warten."

Der 21-Jährige war in der vergangenen Rückrunde vom BVB nach England an Nottingham Forest verliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Der offensive Mittelfeldspieler steht in Dortmund noch bis 2026 unter Vertrag.