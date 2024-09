BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund beim Spiel gegen den VfL Bochum am 5. Spieltag der Bundesliga: Sicherheitsrisiko Couto, Guirassy überragend, ein Youngster macht Spaß

© imago

Borussia Dortmund vs VfL Bochum - Noten: Serhou Guirassy

Dortmunds Nummer neun in bester Torjägermanier. 40 Minuten lang war der National-Stürmer Guineas komplett abgemeldet und rutschte in seiner besten Szene vorm Tor aus. Mit dem Pausenpfiff schaffte er aber den Treffer, der dem BVB wieder Hoffnung gab. Holte danach den Elfmeter raus, der zum Ausgleich führte und erzielte eine Viertelstunde vor Schluss sogar das 3:2. Was will man mehr von einem Torjäger? Note: 1,5