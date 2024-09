"Keine Handbremse im Kopf": BVB-Trainer Nuri Sahin gibt Update zu Serhou Guirassy

Der 28-jährige Stürmer wechselte im Sommer für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum BVB, plagte sich seither allerdings mit einer Knieverletzung herum.

In der vergangenen Saison erzielte der Nationalspieler von Guinea in 30 Pflichtspielen 30 Tore für die Schwaben. 28-mal traf Guirassy in der Bundesliga, lediglich Harry Kane vom FC Bayern München war mit 36 Toren noch besser.