BVB, Abschiedsspiel von Lukasz Piszczek und Jakub "Kuba" Blaszczykowski heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Legendenmatch mit Jürgen Klopp im Free-TV und Livestream?

Unter Tränen wurden die beiden Polen damals vom BVB ziehen gelassen, doch eines fehlte noch: Das legendäre Abschiedsspiel. Mit dabei sein werden unter anderem Jürgen Klopp, Kevin Großkreutz, Dede, Lucas Barrios und Mladen Petric.

Die Abschiedsparty soll am heutigen Samstag, den 7. September, um 17 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund steigen - in der Heimstätte der Schwarz-Gelben.