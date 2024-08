"Krass sportwidriges Verhalten": Bayer Leverkusens Victor Boniface nach Stinkefinger-Eklat gesperrt

Darüber hinaus wurde auch sein Teamkollege Martin Terrier nach seiner Roten Karte für zwei Pokalspiele gesperrt. Der französische Neuzugang war in der 37. Minute mit offener Sohle auf den Knöchel von Ermedin Demirovic gestiegen und vom Platz gestellt worden.

Damit fehlen Boniface und Terrier dem Doublesieger definitiv in der ersten Pokalrunde. Wegen des Supercups startet der Titelverteidiger erst am 28. August (18.00 Uhr/Sky) beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena in den Wettbewerb.