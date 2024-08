Dreierpack von Hoffenheims Andrej Kramaric verdirbt Kieler Debüt in der Bundesliga

© getty

Holstien Kiel scheitert mehrfach an Oliver Baumann

Vor lediglich 18.503 Zuschauern in Sinsheim dominierten die Gastgeber in den ersten 20 Minuten. Nach einem Foul von Holstein-Torwart Timon Weiner an Marius Bülter behielt Kramaric vom Elfmeterpunkt die Nerven. Auch im Anschluss an die Führung waren die Hoffenheimer, bei denen Rekord-Neuzugang Adam Hlozek (für 18 Millionen Euro von Bayer Leverkusen) in der Startelf stand, klar überlegen.

Erst Mitte der ersten Hälfte ließen die Gastgeber, bei denen unter anderem die verletzten Ihlas Bebou, David Jurasek und Ozan Kabak sowie der erst am Freitag verpflichtete Haris Tabakovic (für fünf Millionen Euro von Hertha BSC) fehlten, etwas nach.

Die Kieler erarbeiteten sich in dieser Phase die Chancen zum Ausgleich. Timo Becker scheiterte an Oliver Baumann (25.), drei Minuten später konnte auch Benedikt Pichler den Hoffenheimer Keeper per Kopf nicht überwinden.

Besser machte es Kramaric auf der Gegenseite. Weiner verhinderte in der 44. Minute den Kramaric-Hattrick. Auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte parierte der Torhüter stark einen Hlozek-Schuss.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs verwaltete die TSG nur noch die Führung - das rächte sich. Baumann reagiert zunächst großartig gegen Shuto Machino (61), beim Kopfball von Bernhardsson war er aber machtlos. Danach lag der Ausgleich in der Luft.