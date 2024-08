"Wirtschaftlich eine neue Dimension": VfB Stuttgart macht Deniz Undav zum Rekordtransfer

© SPOX

Deniz Undav: "Die lieben mich"

Immer wieder betonte Undav deshalb, wie gerne er in Stuttgart bleiben würde. "Die lieben mich", sagte er erst wieder in dieser Woche. Doch Brighton zierte sich bis zuletzt, was Undav kritisierte. Da sei "ein Jahr nichts" gekommen, "ich habe im letzten Jahr von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert."

Der VfB dafür umso mehr. Nach dem Abgang von Torjäger Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund ist der endgültige Verbleib des Angreifers für den Liga-Zweiten umso wichtiger. Entsprechend war der VfB auch bereit, für Undav einen (Groß-)Teil der zu erwartenden Champions-League-Einnahmen zu investieren.

In eineinhalb Wochen (17. August) steht für den VfB im Finale um den Supercup gegen Meister Bayer Leverkusen das erste Pflichtspiel an, eine Woche später startet die neue Bundesliga-Saison. Und das mit Undav.