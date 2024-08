BVB, News und Gerüchte: Nuri Sahin will ihn unbedingt! Borussia Dortmund offenbar kurz vor Leihe von Miguel Gutiérrez vom FC Girona

© Imago Images

BVB, News: Mats Hummels reagiert auf Mallorca-Gerücht

Immer noch ist unklar, was aus BVB-Legende Mats Hummels wird. Am Donnerstag hieß es, er sei am frühen Morgen bereits zum Medizincheck auf Mallorca gewesen, um wahrscheinlich beim dortigen Erstligisten anzuheuern. Was Hummels dazu meinte, ließ er später über X verlauten und das ziemlich witzig.

Hier geht es zur ausführlichen News.