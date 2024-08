Der 19 Jahre alte Däne hat sich nach Klubangaben am Mittwoch im Mannschaftstraining einen Mittelfußbruch zugezogen. Eine voraussichtliche Ausfalldauer des Stürmers nannte die Eintracht nicht.

Der Bruder von ManUnited-Star Rasmus Höjlund und des Schalkers Emil Höjlund war in diesem Sommer vom FC Kopenhagen nach Frankfurt gekommen und hatte einen Vertrag bis 2029 erhalten. Am Samstag hatte er bei der 0:2-Niederlage in Dortmund sein Bundesliga-Debüt gefeiert.