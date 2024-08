VfB Stuttgart vs. Athletic Bilbao heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Nach vier Siegen in fünf Testspielen will der VfB Stuttgart heute gegen Athletic Bilbao ein letztes Erfolgserlebnis vor dem Supercup gegen Bayer 04 Leverkusen sammeln. Ob das gelingt, erfahren wir ab 15.30 Uhr. Dann wird in der Stuttgarter MHP-Arena der Anpfiff erfolgen.

