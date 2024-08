VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Transfer für zehn Millionen Euro offenbar vor Abschluss - kommt ein Stürrmer von Bayer Leverkusen?

Der VfB Stuttgart arbeitet nach seinem Aderlass an noch einigen Transfers. Sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm soll sich noch etwas tun. In Oumar Solet haben die Schwaben für nicht wenig Geld offenbar einen neuen Abwehrchef gefunden. Als Alternative zu Deniz Undav wird das Interesse an Adam Hlozek von Bayer Leverkusen offenbar größer. Alle News und Gerüchte im Überblick.