Transfer-Showdown beim FC Bayern München: Berater von Jonathan Tah macht Druck - überraschende Wende bei Kingsley Coman?

Kingsley Coman: FC Arsenal statt Al-Hilal

Dieser Verkauf ist mittlerweile in Sicht, es geht dabei um Kingsley Coman (Vertrag bis 2027). Der 28-jährige Linksaußen könnte aber nicht wie bislang angenommen nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal, sondern nach England wechseln.

Die englische Zeitung Daily Mirror berichtet, der FC Arsenal denke darüber nach, einen Last-Minute-Transfer zu vollziehen. In England schließt das Transferfenster am Freitagabend um 0 Uhr, in Saudi-Arabien erst am 2. September.