Nach "sehr schlechten" Transferperioden: Toni Kroos vom BVB begeistert

BVB in der vergangenen Saison nur auf Platz fünf

In der vergangenen Saison landete der BVB in der Bundesliga lediglich auf Platz fünf. Der Start in die neue Spielzeit ist der Mannschaft von Trainer Nuri Sahin mit den Siegen im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phönix Lübeck (4:1) und in der Liga gegen Eintracht Frankfurt (2:0) geglückt.

Weiter geht es für den Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen.