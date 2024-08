SC Freiburg vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

In der Bundesliga kommt es heute zum 50. Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Stuttgart. In der vergangenen Saison ging das Duell der beiden Mannschaften aus Baden-Württemberg an den Verein aus der Landeshauptstadt. Die Stuttgarter gewannen das Hinspiel mit 5:0 und blieben auch im Rückspiel im Breisgau mit 1:3 siegreich.