"Will ein bisschen lustig sein": Rudi Völler erklärt Attacke von Fernando Carro auf Max Eberl

© getty

Völler: Carros Aussagen "sicher einen Tick zu hart"

In einer Situation vor Fan-Vertretern, das wisse er aus eigener Erfahrung, erklärte Völler weiter, "will man dann ein bisschen lustig sein". Carros Aussagen seien "sicher einen Tick zu hart gegenüber Max" gewesen, sagte der Weltmeister von 1990: "Ich weiß aber, dass er das bereut hat."

"Ich bin mir sicher, dass er mit Max nochmal Kontakt aufnehmen wird, wenn es nicht schon passiert ist", so der heutige DFB-Sportdirektor.

Carro hatte sich bereits kurz danach öffentlich bei Eberl entschuldigt. "Ich bin ein emotionaler Mensch. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich in einem informellen Austausch mit Bayer-Fans getätigt. Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber auch nichts mehr an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige", hatte der 60-Jährige der Bild gesagt.