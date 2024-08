Prioritäten falsch gesetzt: Die hochgelobte Transferpolitik des VfB Stuttgart trägt die Hauptschuld am Fehlstart

© imago images

Warum El Bilal Touré? Der Bedarf in der Abwehr ist deutlich größer

Statt eines weiteren Innenverteidigers wurde zuletzt auf Hochtouren an der Verpflichtung von El Bilal Touré gearbeitet. Der bereits vierte Stürmer-Transfer, wenn man Undav dazuzählt. Zur Einordnung: Die Leihe des Rekordtransfers von Atalanta Bergamo ist keineswegs eine schlechte Idee, der 22-Jährige schenkt Hoeneß durch seine spielerischen Fähigkeiten nochmal mehr Variabilität in der Offensive. Der Bedarf im Abwehrzentrum ist jedoch größer. Deutlich größer!

Das machte sich schon eine Stunde vor Spielbeginn bemerkbar, als in der Startformation Angelo Stiller als Innenverteidiger aufgeführt wurde - und dessen Spielstärke im Mittelfeld somit völlig verschenkt wurde. Hoeneß sprach hinterher von einer "speziellen Personalsituation". Sogar Wohlgemuth, wenn auch durch die Blume, erkannte die Diskrepanz an.

"Wir haben heute hier und da in der Aufstellung improvisiert. Aber klar, man muss damit zurechtkommen und in die Abläufe kommen", sagte er und betonte: "Dann müssen wir so ein Spiel eben über 90 Minuten mit aller Konsequenz durchspielen. Und das ist uns heute nicht gelungen." Hoeneß vermisste derweil die "Grundhaltung". Forderungen, die der aktuelle Kader durch die unvollständige Defensive aber aus vielerlei Hinsicht nur schwer erfüllen kann. Dem VfB fehlt es nämlich an Alternativen für die Position rechts neben dem gesetzten Linksfuß Jeff Chabot.